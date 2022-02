lluita institucional

Guanyem Badalona força una reunió amb l’alcalde Guijarro per demanar-li la retirada del Pressupost

La formació municipalista havia denunciat aquests dies que el govern del PSC no s’ha posat en contacte amb ells per avançar acords en el Pressupost, ni per negociar l’oferta de Guanyem d’entrar a l’executiu de l’Ajuntament. El Tinent d’Alcalde Christian Carneado, responsable de l’Àrea de Govern i mà dreta de l’alcalde del PSC, va reconèixer divendres a la tertúlia de Ràdio Ciutat que el seu equip no havia convocat cap reunió amb Guanyem durant tres setmanes, i va declarar que no preveien convocar-ne cap abans del Ple d’avui, on es porta el Pressupost a votació.

La formació d’esquerra rupturista, però, ha arrencat una reunió de darrera hora amb l’alcade Guijarro on traslladarà la seva voluntat de recuperar les negociacions sobre les prioritats a executar del Pressupost. Per poder-ho fer, Guanyem sol·licita la retirada del Pressupost al Ple d’avui per poder així reprendre la negociació, alhora que renova la seva oferta d’entrada al govern de la ciutat, com a concreció del seu compromís amb la governabilitat i l’estabilitat.

Guanyem també considera que cal complir amb l’acord unànime a què ha arribat la Comissió de Modernització de l’Administració, que prescriu la celebració d’un Ple Específic Monogràfic per a debatre els Pressupostos, i en cap cas un Ple Ordinari, com el que el govern del PSC ha convocat. En paraules de Nora San Sebastián: “Sembla que vulguin enterrar el debat del Pressupost per entremig dels punts d’un Ple ordinari. També ens ho fa pensar que el mateix dia convoquen una roda de premsa sobre les Festes de Maig, a destemps. Sembla una cortina de fum.”

L’organització municipalista no perd l’esperança, però alhora considera que l’estratègia del govern del PSC “de fa temps” és tancar-se a qualsevol diàleg. En paraules de Toni Flores, president del Grup Municipal: “És molt difícil negociar amb qui no vol negociar, i arribar a acords amb qui imposa vetos contra nosaltres, però no abandonarem mai la bandera del diàleg i la negociació.”

L’Assemblea de Guanyem Badalona, celebrada a finals de gener, va generar el mandat al Grup Municipal d’aprovar el Pressupost si les demandes del partit es transformen en xifres concretes, i si es negocia l’entrada de la formació sobiranista al govern. Els quatre membres del Grup Municipal així ho van comunicar en una convocatòria de premsa realitzada el 31 de gener a la nova seu social del partit.