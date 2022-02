Repressió

Fòrum de presentació de la sèrie de vídeo-entrevistes 'Encausades'.

Aquest dia, estaran presents Marcel Vivet, militant de La Forja, els periodistes Carles Herèdia i Verónica Landa, i membres de l'organització juvenil Arran. Presenta Pablo Castilla, de l'organització juvenil Contracorrent i estudiant de la UPF.

“Encausades, veus contra la repressió”. Aquest és el títol del fòrum organitzat per Esquerra Diari al costat de l’agrupació juvenil Contracorrent a la la Facultat de Comunicació de la UPF. Un acte que presentarà la sèrie de vídeo-entrevistes amb aquest mateix títol que aquest diari porta realitzant per a denunciar una ofensiva repressiva que sembla no tenir fi. La taula comptarà amb alguns dels més de 3.000 casos de represaliats a Catalunya.

