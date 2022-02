Es constitueix Municipalistes per la República a l'AMB

L’espai Municipalistes per la República des de Baix (MxRddB) ha presentat avui el grup de Municipalistes per la República per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En un acte celebrat als edificis de l’AMB, i conduït per l’alcalde de Sentmenat, Marc Verneda, els quatre consellers d’esquerres a l’oposició han presentat l’acord i la proposta política per als propers anys.

Les candidatures municipalistes de Decidim Ripollet, Compromís i Acord per Torrelles i Guanyem Badalona en Comú han anunciat la consolidació del projecte en comú. “Treballar conjuntament s’ha produït d’una manera natural. Compartim programa polític, entenem la política des de la cooperació i ens mou assolir objectius comuns en marcs competencials i territorials més amplis”.

Amb aquest acord, el grup de Municipalistes per la República - AMB es converteix en el grup més nombrós de l’oposició a l’Àrea Metropolitana, i s’erigeix com “l’única alternativa als partits polítics de sempre. L'AMB és l'única gran institució del país que no ha patit cap canvi substancial de lideratge polític”.

Les tres candidatures, ja sota el paraigües de Municipalistes per la República, han presentat la seva proposta política. “L’AMB és un projecte sense visió global i transversal al darrere. En 10 anys ningú ha estat capaç de presentar una proposta estratègia veritablement transformadora. El repte és avaluar i revisar la llei de l’AMB perquè sigui una institució que respongui a les necessitats directes de la població.”