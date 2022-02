Moviment veïnal

El veïnat de Prosperitat de Barcelona respecte pels acords a què es va arribar amb l'Ajuntament en el procés participatiu

Les entitats signants denuncien que el que era una bona notícia per a la Prosperitat, la represa del concurs d'idees per a la urbanització de la Ideal Plástica Flor després d'una aturada de dos anys, ve acompanyada d'uns canvis substancials que no respecten els acords amb el barri, resultat d'un procés participatiu que ha durat com a mínim cinc anys.

Amb l'argument que calia “redimensionar” l'auditori (un equipament defensat pel barri), el Districte posa sobre la taula la construcció d'un gran teatre de ciutat que hipoteca espais pactats amb el veïnat, com el gimnàs, els tallers, l'espai de trobada, els bucs d'assaig musical o els espais de magatzem per a les entitats.

No és només una qüestió de metres quadrats. La mateixa concepció de l'espai provoca molts dubtes al barri sobre la capacitat que tindrà el teixit veïnal de poder incidir en el seu funcionament, gestió i usos.

No ha sigut fins a mitjan febrer de 2022 que hem conegut el detall de la nova proposta, després de molt pressionar i intervenir en el Plenari del Districte del 14 de desembre reclamant una informació que s'havia compromès per al mes de setembre de l'any passat.

Ara el barri es troba contra la paret, abocat a donar el vistiplau a canvis d'envergadura en pocs dies, amb la pressió que suposa que més retards impedeixin no tenir el projecte executiu abans que acabi el mandat, perdre la partida pressupostària i haver de tornar a començar de nou amb l'Ajuntament sortit de les eleccions de 2023. Ens sentim estafats.

El manifest veïnal, obert a adhesions i que s'ha fet arribar al govern del Districte de Nou Barris i a l'alcaldia de Barcelona, conclou amb tres demandes concretes: respecte pels acords, recuperació el contingut del concurs fet públic el 2018 i compliment dels compromisos per tenir projecte executiu abans que acabi el mandat.

Primeres entitats firmants:

Associació de Veïnes i Veïns de la Prosperitat

PECA (Prosperitat Cultura en Acció, entitat gestora dels equipaments Casal de Barri de Prosperitat i Poliesportiu Valldaura)

Associació Juvenil Socio-Cultural Prosperitat, entitat gestora del Casal de Joves de Prosperitat

AFA escola Víctor Català

AFA escola Santiago Rusiñol

AFA escola Prosperitat

AFA Institut Nou Barris

AFA escola Sant Lluís

AFA escola Valldaura

Cooperativa de consum responsable Userda 9

Date una Huerta