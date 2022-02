lluita institucional

El moviment veïnal badaloní insta a les forces polítiques de la ciutat arriben a un acord pels pressupotos

L'assemblea de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) ha instat a totes les forces polítiques de la ciutat a arribar a un acord per tenir els pressupostos el més aviat possible.

Apunta la FAVB que "No podem permetre que interessos partidistes estiguin per davant de les necessitats dels veïns i veïnes de Badalona" i remarca que "Badalona no pot sortir tots els dies als medis de comunicació donant una mala imatge. Hem de tenir TOTS altura de mires i arribar a grans consensos que donin per fi, una estabilitat a la nostra ciutat".

Considera que tots els grups municipals amb els seus 27 regidors, han ser capaços d’acordar i aprovar el pacte de reconstrucció econòmic i social, "res impedeix que amb el mateix encert, es deixin a un costat els retrets i pensem en la ciutat". La FAVB demana aquest esforç de consens per Badalona.