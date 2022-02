Reforma Laboral

El grup impulsor del 'no' a la reforma laboral de Compromís demana més implicació de la militància

En menys de 24 hores, un grup d'afiliats a Compromís, de manera transversal, varen aconseguir gairebé un centenar de suports de càrrecs notables en una carta oberta demanant que Compromís no donara suport a la reforma laboral, i que si ho feia, fora a canvi d'alguna cosa positiva pel poble valencià. La negativa a la reforma laboral, com demanaven tots els sindicats de classe, es devia al fet que el gruix de la reforma laboral del PP s’ha mantingut intacte, seguint els interessos de la gran patronal i de la dreta econòmica i política. Per exemple, continua sent gairebé gratuït tirar a la gent al carrer, ja que no s’ha canviat la limitació de les indemnitzacions per acomiadament de 24 mensualitats i 33 dies per any tampoc les condicions per acomiadament objectiu, deixant a la gent treballadora sense les mínimes eines per a defensar els seus interessos. Fins i tot, la millora respecte a la supremacia dels convenis sectorials, sols es refereix als salaris i no a la resta de condicions.

L'essència refrendada i afiançada pel pacte social entre la patronal i una part dels sindicats, i aprovada per un govern "progressista" fa que es perda capital polític acumulat per la lluita sindical i popular.

Entre els signants es trobaven noms com ara Àlex Ruiz, líder del sector que va obtindre el 40% de suport a l’últim congrés del Bloc, Vicent Grau, cofundador d'Iniciativa a Castelló, Ricard Chulià de la corrent interna de bloc i país, i un bon grapat de regidors i regidores. Aquesta acció mostra que n'hi ha un grup de persones que, independentment del seu corrent o del partit al qual estiguen afiliats, no estan contents amb l'actual forma de prendre decisions a la coalició. Una manca de participació que també va estar denunciada reiteradament pels no adscrits de Gent de Compromís, abans de la seua dissolució.

"Demanem més transparència en la presa de decisions, implicar a les persones afiliades i comunicació entre els diferents partits. A vegades pareix que es fa valdre més la veu de persones que no són part de Compromís, i que ni tan sols són valencians, que de les afiliades i afiliats que posen el seu temps i recursos en el partit"

El grup considera positiu que, almenys, el diputat Joan Baldoví recollira públicament el malestar de moltes persones amb la decisió, però lamenten que s'ha perdut una oportunitat històrica, on el pes d'un vot valencià podria haver sigut de vital importància, i on Compromís s'ha desmarcat de la resta de partits sobiranistes del parlament, deixant a molts valencians sense un referent valencià a Madrid.

