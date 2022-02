Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 139)

La conselleria d'Interior, encapçalada per l'exalcalde i exdiputat del PSOE Ignasi Elena, ha resolt deixar d'autoritzar la concentració que des de fa 665 dies s'ha estat duent a terme a la Meridiana de Barcelona.

Aquesta decisió del govern de la Generalitat, acollida amb entusiasme pels que diuen ser d'esquerres i que governen l'Ajuntament de Barcelona, com tota la resta de partits espanyolistes, atempta contra els drets i llibertats fonamentals, especialment d'aquells digníssims ciutadans que defensen al carrer la voluntat de la majoria del poble català d'esdevenir independents i que denuncien la constant repressió de l'estat espanyol.

Exemplar compromís i tenaç dedicació que està a les antípodes de la inútil majoria parlamentària i govern, formats per partits autoanomenats d'independentistes, que es limiten a administrar cofoiament un atrofiat i subordinat poder autonòmic i que han oblidat que se'ls va votar per implementar la independència i que disposen de la majoria per poder-ho fer (com va dir el senyor Oriol Junqueras).

I no tenint suficient amb això, encara s'atreveixen a constituir-se en organisme repressor, col·laborador d'un Estat, que nosaltres sempre hem qualificat d'autocràcia i que altres observadors més complaents com The Economist ja qualifiquen com a "democràcia defectuosa".

No entenem la direcció que ha agafat el "nostre Govern" i institucions com el Parlament, que aquesta setmana, de forma ignominiosa i en un nou exemple de la deriva espanyolista denunciada, ha retirat l'escó d'un representant del poble a requeriment d'un mer òrgan administratiu, marcat per un acreditat biaix ideològic, sacrificant els drets fonamentals al sufragi actiu i passiu, els més elementals principis democràtic i de separació de poders i arruïnant la malmesa sobirania del nostre Parlament.

Guilleries dóna tot el seu suport a la concentració convocada per aquesta nit per la plataforma "Meridiana Resisteix", a la que ens afegirem per defensar els drets dels nostres conciutadans, tot agraint i mostrant la nostra simpatia i solidaritat vers tots els ciutadans que han fet possible aquesta efemèride.

ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I EL RETORN A CASA DELS EXILIATS.

Guilleries, 12 de febrer de 2022