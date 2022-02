Comunicació en relació a unes notícies publicades en mitjans de comunicació i que malmeten la imatge de La Intersindical.

Davant la publicació en dos mitjans de comunicació, un d’ells d’ultradreta, d’un seguit de falsedats i difamacions contra La Intersindical, volem manifestar el següent:

Al congrés nacional de juny de 2018 Carles Sastre i Sergi Perelló foren escollits Secretari General. Entre 2018 i 2020 Carles Sastre exercia la responsabilitat i entre 2020 i 2022 l’exerceix Sergi Perelló.

Així consta a l’acta del congrés dipositada al Departament de Treball i als registres dels serveis d’estatuts del mateix departament.

La informació econòmica del sindicat és publicada al web, així com els salaris de les persones contractades segons la normativa establerta.

La publicació de dades del sindicat, econòmiques, d’afiliació o reglamentàries s’inicia durant el mandat de Sergi Perelló com a secretari general. Així mateix l’actual Secretari General presenta informes d’activitat a totes les sessions del Secretariat nacional i el Consell nacional (el funcionament del qual es regularitza a

l’inici del mandat de l’actual Secretari General).

Els òrgans del sindicat prenen totes les seves decisions seguint el reglament i els estatuts de manera democràtica.

El cursos de formació d’oposicions, que es fan a La Intersindical des de fa 22 anys, es fan de manera legal i amb un contracte entre l’equip extern que els realitza i el sindicat.

Jordi Céspedes Martínez fou donat de baixa el passat mes de juny de 2021 per vulneració dels Estatuts i assetjament a diverses persones del sindicat.

Aquesta persona gestiona fins a 5 comptes de Twitter per difamar i assetjar diverses persones del sindicat de manera repetida i obsessiva i sense cap contingut polític o

sindical.

L’esmentada persona porta més d’un any assetjant, mentint i difamant contra La Intersindical i així ho corroboren els centenars de publicacions que difon a les xarxes socials.

Com no pot ser d’una altra manera La Intersindical tracta les qüestions pròpies i els debats de manera interna per mitjà dels canals i els òrgans de que està dotada.

Així mateix La Intersindical no judicialitza cap debat intern excepte quan se supera el límit de l’assetjament continu i la difamació contra persones membres del sindicat.

Barcelona, 19 de febrer de 2022