17-A

Centenars de persones denuncien la implicació d'Espanya en els atemptats de Barcelona i Cambrils

Dissabte passat centenars de persones es van concentrar al Pla de l'Ós de Barcelona per denunciar la implicació d'Espanya en els atemptats de Barcelona i Cambrils ocorreguts el 17 d'agost de 2017.

A continuació es va anar a la plaça de Sant Jaume en manifestació, passant per les Rambles. Davant de la Generalitat es repetir la concentració i es va llegir el següent manifest:

"Ara fa 4 anys i mig d'un dels atemptats més sagnants que s'ha viscut mai a Catalunya: el del 17 d'agost de 2017 a Les Rambles i a Cambrils.

El judici que se'n va derivar no va ajudar a esclarir detalls tant rellevants com si Es Satty, el cervell de l'operació, és mort o no malgrat les reiterades peticions dels advocats de la família del menor mort en l'atemptat.

Fins i tot avui el gobierno es nega a investigar impedint l'obertura de comissions d'investigació, com s'ha reclamat des de l'oposició, per tal d'aclarir totes les incògnites i esvair sospites (que les darreres declaracions polèmiques d'un expolicia han contribuït a eixamplar encara més).

• Per què va el CNI visitar a Es Satty mentre era a la presó?

• Com pot ser que en sortís i pogués aconseguir feina d'Imam quan la seva anterior condemna per tràfic de drogues li ho impedia?

• Com pot ser que es passegés lliurement per tot el territori -fins i tot viatjant a l'estranger-, sense que se n'informés als Mossos?

Aquestes i moltes altres preguntes queden obertes deixant clara la implicació dels serveis d'intel·ligència que controlava Presidencia -en aquell moment- en tot aquest fosc assumpte.

Ens trobem davant d'una nova mostra de terrorisme d'estat. Les morts van ser indiscriminades i aleatòries; es perseguia atemorir a tot un país. Però ... fins on poden arribar les clavegueres putrefactes de l'estat espanyol?

No podem acceptar la indefensió en què ens trobem els ciutadans. No podem tolerar ni els setze morts, ni els centenars de ferits ni molt menys els vuit joves catalans que un servei d'intel·ligència va arrabassar un bon dia de les seves famílies per convertir-los en botxins kamikazes «para dar un susto a Cataluña».

Per respecte a tots ells exigim a l' estado español -i a les seves estructures autonòmiques- una investigació a fons i independent perquè surti a la llum tot el que s'hi amaga al darrere, així com el desmantellament absolut de tots i cadascun dels greixats engranatges que operen diàriament en contra del nostre país."