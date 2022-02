lluita institucional

Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP exigeix als seus càrrecs electes que lliurin l'acta de regidors

Capgirem Vilanova i la Geltrú – CUP ha dut a terme una roda de premsa, avui dimecres 23 de febrer, on ha explicat el posicionament de l’assemblea local respecte el trencament de la disciplina de vot duta a terme pels seus tres regidors al passat Ple Extraordinari de Pressupostos del passat 21 de febrer.

Per aquest motiu, insta les regidores Marta Jofra, Enric Garriga i Jaume Aliaga a lliurar la seva acta de regidores en un termini màxim de set dies a comptar des d’avui mateix.

A continuació us reproduïm el manifest que es va llegir en roda de premsa:

Com bé sabeu, en el ple municipal del passat dilluns les tres regidores de Capgirem VNG CUP van votar a favor de la proposta de pressupostos del govern, tot i tenir un mandat clar de l’Assemblea popular de la CUP que s’hi posicionava en contra.

En el comunicat fet públic la setmana passada explicàvem com les tres regidores de la CUP ens havien fet arribar l’esborrany de pressupostos el mateix dia que s’enviava als grups de l'oposició, relegant l’Assemblea a una simple posició consultiva, sense marge d’anàlisi ni capacitat de modificació dels comptes. Uns comptes que portaven mesos negociant amb l’equip de govern a l'esquena de la militància. Aquesta manera de fer, malauradament, no és nova i contradiu una vegada més i de manera flagrant la nostra identitat assembleària.

Volem recordar a tothom que a la CUP, com a organització assembleària, prenem les decisions en el marc d’uns espais de debat horitzontals i participatius; i volem que aquestes dinàmiques, que faciliten la participació i la transparència, siguin pràctiques assumides per les nostres representants i compartides en les institucions on participem. En els darrers mesos hem comprovat com s’ha monopolitzat el poder institucional de l’organització per part de les tres regidores, entreveient una falta de comunicació interna i una manca de cultura democràtica preocupant.

Si ens referim estrictament a la proposta de pressupostos, hem pogut constatar que si bé poden semblar uns comptes expansius, queden supeditats a un endeutament de l’Ajuntament que fa molt de temps que coneixem. En aquest context, considerem que s’hagués hagut d’apostar clarament per àmbits com habitatge o acció social, en detriment d’altres àrees com mobilitat o promoció econòmica. Per posar uns exemples, la partida del Capítol IV de la Regidoria d’Habitatge per a Programes de lloguer passa de 250.000€ que tenia el 2021 a 50.000€ per aquest any, tot i tenir una evident crisi de l'habitatge que preveiem que s’agreujarà.

Si ens fixem en acció social, podem comprovar, per posar un exemple, que hi ha una partida d'inversions de 200.000€ destinada a l’adquisició de dos nous mòduls per a persones sense llar. Resta per l’oblit, doncs, la reclamació històrica de construir un centre d’atenció i d’acollida per a persones en risc d’exclusió social i en situació de sensellarisme, com sí que tenen d’altres ciutats de la vegueria. Però, a més, aquesta partida està supeditada a què es produeixi venda de sòl públic que a dia d’avui no està prevista, així que segurament ni tan sols es podrà comptar amb aquests mòduls.

Ni som ingènues ni som irresponsables: coneixem bé les dinàmiques institucionals i el seu difícil encaix amb els nostres tempos, però amb l’incompliment, el passat dilluns, del mandat de l’assemblea, les regidores han traspassat una línia vermella.

Davant d’aquest fet i valorant l’anunci per part de les regidores de posar el seu càrrec a disposició de l’organització, l’Assemblea de la CUP, reunida ahir, va prendre les següents decisions:

- Constatar el greu incompliment del codi ètic de la CUP de Vilanova i del Reglament de Funcionament Intern de la CUP nacional, documents debatuts i aprovats per tota la militància i que com a càrrecs electes estan obligats a complir.

- Instar a les regidores Marta Jofra, Enric Garriga i Jaume Aliaga a lliurar la seva acta de regidores en un termini màxim de set dies a comptar des d’avui mateix.

- Fer públic que a l’assemblea celebrada ahir, on havien anunciat a través dels mitjans la seva assistència, tan sols el regidor Jaume Aliaga hi va participar, anunciant-nos la seva intenció de no renunciar a l’acta. Instem a què reconsideri aquesta decisió.

- Anunciar que si en el termini previst no dimiteixen de les seves funcions i lliuren l’acta de regidores, des de l’Assemblea de Capgirem VNG CUP es prendran les mesures legals i polítiques previstes en els Estatuts de la CUP nacional, a fi de poder continuar mantenint la representació institucional que ens correspon arran dels resultats de les eleccions municipals del 2019.

- Suspendre cautelarment la seva funció de representants i portaveus de Capgirem VNG CUP a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, l’Assemblea Permanent de Capgirem VNG CUP s’erigeix com l’única interlocutora vàlida respecte a la resta de grups de govern, oposició i moviments socials.

Passi el que passi, el nostre projecte polític continua al carrer, d’on vam néixer i on sempre hem estat. Aquest camí, encara que erràtic, ens ha portat aprenentatges i estem més convençudes que mai que cal començar a preparar una Candidatura d’Unitat Popular amb les companyes que sempre hi són, amb les que lluiten, per portar a l’Ajuntament una veu independentista, feminista i ecologista, que defensi inequívocament els interessos de la classe treballadora.