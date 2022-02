Comerç

La CUP Reus exposarà divendres per què considera inútil el procés participatiu del Carrilet

Divendres 4 de febrer la CUP organitzarà un acte obert on analitzarà el procés participatiu que el govern va engegar a mitjans de setembre sobre la transformació de la zona del Carrilet. L’acte serà a dos quarts d’onze del matí a les instal·lacions del Mercat del Carrilet i comptarà amb la participació de l’antropòleg urbà José Mansilla, la regidora de la CUP, Mònica Pàmies i la representant de la comissió de Comerç de l’Assemblea de la CUP de Reus, Mariona Quadrada.

Arribada la fase de tancament del procés participatiu del Carrilet, els cupaires manifesten que “aquesta aparent forma de participació tan sols és una maniobra per ratificar el que ja s’havia decidit des d’un inici”. En aquest sentit, la CUP afirma que l’ambivalència i la utilització de termes poc concrets en les enquestes, entrevistes i tallers, donen lloc a uns resultats poc definits. D’aquesta manera, la Candidatura creu que “el govern tindrà màniga ampla per fer el que vulgui”.

Els anticapitalistes en parlaran divendres, en una roda de premsa oberta a qui pugui interessar dins el Mercat del Carrilet. José Mansilla ha estat l’expert encarregat d’analitzar aquest procés participatiu. Es tracta de l’antropòleg que també va exposar, fa gairebé un any, les implicacions d’instaurar una APEU a la ciutat. Mansilla avança que el procés participatiu “és de baixa qualitat” i evidencia que “l’Ajuntament ha cercat la complicitat de la gent en una decisió ja presa des d’abans”. La CUP anima tothom a assistir a l’acte, i es dirigeix especialment al veïnat, treballadores, entitats o comunitats de la zona, per tal que també hi puguin aportar les seves opinions, si ho desitgen.