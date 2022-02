lluita institucional

"Sumem Banyoles" denúncia els problemes de mobilitat

En reiterades ocasions, Sumem Banyoles ha manifestat els problemes de mobilitat de la ciutat. L’agost del 2020, la plataforma feia arribar a l’equip de govern diverses propostes per crear un carril bici al Passeig Indústria i un mes més tard va enviar una carta oberta a l’alcalde i el regidor d’urbanisme reclamant la creació d’un carril bici al mateix carrer.

El Passeig Indústria és un eix molt concorregut que connecta les dues parts de la ciutat i la formació considera que és necessari aplicar una mesura urgentment. En els darrers mesos els hi han arribat queixes de veïns que han estat multats per anar amb bicicleta per sobre la vorera i també s’han ocasionat alguns accidents a la zona, cada vegada més freqüents.

En els últims dos anys l’equip de govern no ha treballat ni ha posat sobre la taula cap solució per aquesta problemàtica mentre que Sumem Banyoles ha aportat en les trobades de la taula de mobilitat diverses propostes concretes per posar-hi solució i sense haver de reduir la zona dels aparcaments. Però per part de l’equip de govern no han estat ateses. La plataforma considera que aquest fet “denota una deixadesa per part de Junts per Catalunya”.

En aquest sentit, la formació reitera que continua suposant un perill no disposar d’un carril bici, ja que molts ciutadans transiten amb bicicleta tant per la calçada com per la vorera.

Bicicletada reivindicativa

La mobilitat ha estat un tema important per Sumem Banyoles durant tot el mandat. En diverses ocasions han mostrat la seva disconformitat en com s’està gestionant aquest tema des de l’equip de govern.

Després de molts mesos de no organitzar cap esdeveniment la formació recupera l’activitat a peu de carrer amb una bicicletada reivindicativa. Aquest divendres 25 de febrer a les 18.30 h convoquen a tothom que es vulgui afegir a realitzar una ruta pels carrers i les places de la ciutat. El punt d’inici serà a la plaça de la Vergonya.

Amb aquesta activitat lúdica, Sumem Banyoles vol deixar clar la seva postura entorn de la mobilitat de la ciutat i tornar a posar al centre les persones.

A través de les seves xarxes socials han iniciat la campanya, animant a la gent a participar “aquest divendres a la bicicletada reivindicativa per fer una Banyoles més sostenible i més amable amb les persones”.