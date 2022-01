Finançament al País Valencià

Nou insult del govern central al poble valencià amb el finançament autonòmic

El govern anuncia que no hi haurà canvi de finançament al 2023, i no inclou un canvi al servei de rodalia valencià.

Decidim, la Plataforma pel dret a decidir del País Valencià' qualifica d'insult el nou anunci del govern espanyol negant la possibilitat d'un nou sistema de finançament autonòmic al 2022.

Zahia Guidoum, la coordinadora de l'entitat ha declarat: "És un insult constant del govern central als valencians i valencianes. Fa uns dies presentaren un nou pla de rodalies i no s'inclouen canvis per als maltractats serveis valencians, hui ens assabentem que altra vegada endarrereixen el canvi de sistema de finançament. Això sí, han trobat 22000 milions d'euros per a despesa militar.

No tindre finançament vol dir menys personal sanitari, menys professorat, pitjor transport públic i pitjors serveis públics en general. Per què els 5 milions de valencians i valencianes no tenim els mateixos drets que Madrilenys, Extremenys, Càntabres o Riojans? Els nostres polítics no es cansen d'acceptar que ens maltracten? Eixirà gratis aquest nou menyspreu al nostre poble?"

L'entitat condemna així la posició general dels polítics valencians que no han sabut fer-se valdre per canviar la situació d'empobriment que afecta al poble valencià.

"Potser cal deixar de fer demandes descafeïnades i demanar ja una condonació del deute il·legítim que tenim, de més de 52.000 milions d'euros, com a primera mesura d'urgència cap al poble valencià. El pagament del deute suposa la segona despesa dels pressupostos valencians, per davant d'educació o inclusió social i pràcticament igualat amb la primera, sanitat.

És clar que l'estratègia duta fins ara no ha funcionat, i no es pot seguir així. Cal donar una resposta contundent des de les institucions i societat civil valenciana. Sols el poble salva el poble" ha conclòs la portaveu.