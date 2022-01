INTERSINDICAL

La Intersindical-CSC exigeix la incorporació immediata de 3 metges que manquen al CAP Sarrià de Ter

Aquest divendres 28 de gener, a les 12h, la Intersindical-CSC es concentrarà davant del CAP de Sarrià de Ter per exigir una resposta immediata per part del màxim responsable que és el Sr. Avellana, Director de l'Atenció Primària de Girona davant de la manca de tres dels sis metges que hi haurien d'haver en plantilla. Exigim la immediata incorporació dels tres metges que manquen al centre.

La situació és aquesta: el mes d'octubre vam perdre el primer metge, la segona metgessa va canviar de feina a finals de novembre i el tercer metge es va jubilar a finals de desembre.

El dia a dia del CAP de Sarrià és una veritable proesa per part de tots els professionals, que han fer mans i mànigues per tal de cobrir la manca de professionals de medicina al nostre centre.

En un primer esglaó, ens trobem els professionals de GIS que han de programar usuaris a MF que encara no estan treballant al centre o bé reubicar-los segons la demanda. Les visites a aquests metges fantasmes poden sortir a dos mesos vista. Si aquest usuari accedeix a ser visitat al CAP perquè la seva demanda no pot esperar, la rep un professional d'infermeria. Si aquest professional és un dels tres afectats i per tant, no té cap metge assignat, es veu obligat a demanar ajuda a un company de feina o bé assumir una responsabilitat que no li correspon.

També sentir com l'usuari, amb tota la raó del món i emprenyat per la situació, demana que el visiti el metge que li correspon. Estem parlant de seguiment de pacients amb patologies tan agudes com cròniques, les proves de diagnòstic o de seguiment. I ja no us poso en relleu el tema dels crònics que actualment estant deixats de la mà de déu, perquè la infermeria dedica bona part de la seva jornada, al seguiment de Covid. Els tres metges que disposem estan esgotats, amb agendes molt carregades diàriament, doblant la seva jornada per fer front a les demandes i aquesta situació fa mesos que persisteix.

Podríem fer un comparació, imagineu-vos que esteu veient un partit de futbol, juguen dos equips i un d'ells ho fa amb la meitat de jugadors. Doncs aquest fet és el dia a dia del CAP de Sarrià de Ter. Una crua realitat i una frustració tant per entrar a treballar com a l'acabar la jornada. En fi, cap de nosaltres es mereix treballar en aquesta situació, i menys encara els pacients de rebre aquest tracte. Per tant Sr. Avellana, els professionals del CAP de Sarrià de Ter i els nostres pacients, tenen el mateix dret que qualsevol treballador o ciutadà en el nostre territori. Exigim la immediata incorporació dels tres metges que manquen al centre.