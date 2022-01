Llengua

La CUP Tarragona presenta una moció de defensa i promoció de la llengua catalana

La Candidatura d’Unitat Popular portarà a votació una moció al Consell Plenari de la setmana que ve en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català. Entre els acords de la moció presentada per les cupaires hi ha que l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya “Tots som referents lingüístics. No t’excusis”, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua. A més, insten a rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i, concretament, a la imposició del castellà com a llengua vehicular en el 25% de les classes a Catalunya, “com ja està passant a Canet, Cubelles i Vila-seca”.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP, Eva Miguel, mostra la seva preocupació “davant la situació de retrocés del català”. Segons un informe recent de Plataforma per la llengua, al conjunt dels Països Catalans s’han perdut mig milió de parlants habituals des del 2005 i assenyala que un dels fenòmens que expliquen aquest retrocés és “que les persones catalanoparlants canvien de llengua de forma habitual quan algú els parla en castellà”. A més, l’ús social de la llengua ha anat retrocedint entre infants i adolescents “que veuen el català com una llengua acadèmica, allunyada del món del lleure i de les relacions personals”, exposa la regidora Miguel.

Per la seva banda, la regidora Inés Solé senyala l’atac sistemàtic de l’Estat espanyol a la nostra llengua “per tal debilitar la cohesió social, el principi d’igualtat d’oportunitats i la construcció nacional del nostre poble”. La consellera Solé també posa sobre la taula la imposició del 25% de classes en castellà a Catalunya, “un atac directe a la nostre llengua i l’esquerda al consens ampli d’una immersió lingüística real”.

Per últim, les cupaires exposen que “no volem menysprear cap llengua, volem conviure amb totes, però no volem perdre la nostra”. És per aquest motiu que, davant el perill seriós de la supervivència de la llengua, la CUP de Tarragona portarà a Ple la defensa de la llengua catalana, també des de l’àmbit municipal.