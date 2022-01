Sevei de neteja

La CUP insisteix en fiscalitzar el servei de recollida i neteja a Reus

Davant l'arribada d'alguns dels vehicles del servei de la brossa, la CUP torna a remarcar la necessitat de fer el seguiment i control en el compliment de l'activitat, ara en mans de la UTE Valoriza Medioambiente Romeo Polo, "per tal de no caure en el mateix error que amb FCC, l'anterior empresa adjudicatària". Els cupaires recorden que al ple del juliol de 2021 ja van presentar una proposta per fiscalitzar el servei, però tant govern (Junts, ERC i Ara) com oposició (PSC i Cs) hi van votar en contra.





Marta Llorens, la portaveu del grup municipal de la CUP, destaca que encara que la moció no prosperés, durant el debat va quedar palès de la necessitat d'un control i seguiment a l'empresa adjudicatària. De fet, "es va posar èmfasi en la manca de transparència d'aquest tipus de servei, especialment quan es tracta de la partida pressupostària més elevada de l'ajuntament i durant el llarg període de 10 anys".





Per això, a principis de desembre de 2021, la CUP de Reus va presentar una proposta d'acord per tal d'incorporar un espai de seguiment de la nova concessió, aquesta vegada en el marc de diverses comissions informatives.





Finalment, els anticapitalistes lamenten que ara el PSC vulgui treure pit sobre la qüestió denunciant la manca de maquinària i vehicles de la brossa quan sistemàticament s'han mostrat en contra tant de la internalització del servei com del seu seguiment.