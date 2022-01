Energia

La CUP demana informació a Govern sobre els projectes de línies MAT que afecten a Catalunya

Els darrers mesos estan sortint a exposició pública moltes sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i declaracions d’impacte ambiental que tenen a veure amb les infraestructures que es necessitaran per evacuar l’energia produïda en macrocentrals eòliques i fotovoltaiques, previstes d’instal·lar a Catalunya i també a l’Aragó. Aquestes línies elèctriques preveuen travessar el territori català per arribar fins a l’àrea metropolitana, lloc on hi ha el major consum energètic, i també porten associades també subestacions transformadores.

La CUP ha registrat a la Mesa del Parlament preguntes relacionades amb aquestes MAT on demanen una relació de tots els projectes en període d’exposició pública durant el 2021 i la previsió de projectes pel 2022.

Des de la CUP es defensa que la producció energètica per renovables és necessària però posen de manifest que el model d’implantació que s’està seguint no és l’adequat, ja que no s’està fent planificadament, ni es té en compte la producció en zones properes als centres de gran consum, fet que desemboca en la construcció d’aquestes grans infraestructures privades, ja que provocaran greus impactes sobre el medi per on discorrin i que suposaran unes pèrdues d’energia molt elevades.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🗣 <a href="https://twitter.com/danicornella?ref_src=twsrc%5Etfw">@danicornella</a> (CUP): "no val votar sí als ajuntaments per por a perdre vots i al parlament votar no a la proposta"<a href="https://t.co/Eu2g7ntzyj">https://t.co/Eu2g7ntzyj</a></p>— Emporda.info (@emporda_info) <a href="https://twitter.com/emporda_info/status/1484190032722219010?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Els anticapitalistes consideren que projectes com aquests no segueixen els principis per a una veritable transició energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic 16/2017, de l'1 d'agost, per això estant presentant al·legacions als projectes que han sortit a exposició pública.