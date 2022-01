llicències per edat

La CUP creu que la polèmica de les llicències per edat ha de servir per encarar el debat sobre els salaris i dietes dels diputats

Juvillà: ‘Em sembla una hipocresia que retallem privilegis als treballadors i no fem res amb els nostres. És el moment de baixar-nos el sou, senyors i senyores diputades’

La CUP creu que la polèmica de les llicències per edat ha de servir per encarar el debat sobre els salaris i dietes dels diputats

La CUP-NCG vol aprofitar la polèmica destapada sobre les "llicències per edat", per encarar el debat sobre el sou i les dietes dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya. La formació va exigir ahir a ERC, Junts i PSC que expliquin quina és la seva proposta en relació a les dietes de representació a la Mesa del Parlament del proper dimarts.

Els anticapitalistes consideren que la polèmica no es pot centrar únicament amb els sou dels treballadors i que és urgent que s’abordin els “salaris escandalosos” i les dietes de diputats del Parlament i alts càrrecs del Govern.

En aquest sentit, el diputat Pau Juvillà va exigir ahir a Junts, ERC i PSC que presentessin la seva proposta en relació a la regulació de les dietes per representació a la Mesa del proper dimarts. La CUP recorda que aquesta mesura va néixer a partir d’una moció presentada a l’anterior legislatura i que aquestes tres formacions es van “conjurar” per regular les dietes parcialment i “millorar les condicions econòmiques dels diputats, a les seves esquenes”, fent que l’1,1 milions d’euros de cost de retenció de l’IRPF del salari dels diputats l’assumís la pròpia cambra. Una proposta, que a part de ser “intolerable”, encara no s’ha vist concretada enlloc, segons denuncia Juvillà.

“Em sembla una hipocresia que retallem privilegis als treballadors i no fem res amb els nostres. És el moment de baixar-nos el sou, senyors i senyores diputades”, ha publicat en un tuit Pau Juvillà.

Així, la CUP reitera que porta des del 2012 fent propostes per abordar la rebaixa dels salaris dels diputats i alts càrrecs i regular les dietes, i que han estat rebutjades reiteradament. També recorda que el seu grup parlamentari és l’únic que no ha aprovat mai uns pressupostos del Parlament, precisament per denunciar l’existència de sous desorbitats, privilegis innecessaris i diferències entre les condicions laborals dels diferents treballadors de la cambra. Per això, considera que cal reobrir aquest debat urgentment i posar fi d’una vegada per totes a aquells privilegis que la classe política manté i que estan molt allunyats del dia a dia de la majoria de la població.