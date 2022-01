LLUITA INSTITUCIONAL

La Comissió d’Acció Climàtica del Parlament rebutja una proposta de resolució sobre el macro parc eòlic marí a la Costa Brava Nord

El diputat de la CUP i president de la Comissió d’Acció (CAC) del Parlament de Catalunya, Dani Cornellà, va defensar la proposta de resolució presentada per la CUP a la sessió de la CAC celebrada ahir dimecres 19 de gener de 2022.

La CUP va registrar aquesta proposta de resolució fa uns mesos per tal de debatre-la en seu parlamentària. De fet en la darrera CAC celebrada el 10 de desembre de 2021 es van fer tres compareixences per escoltar i debatre entorn el model d'implantació de les energies renovables al territori. la primera compareixença va ser el propi Síndic de Greuges, el qual va remarcar en el seu informe la necessitat de dialogar amb el territori i establir una moratòria per així redactar correctament la planificació territorial i sectorial de la implantació de les energies renovables a Catalunya. Les dues següents compareixences van ser els promotors del parc eòlic marí i la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí per explicar els seus posicionaments. Un cop finalitzades les compareixences es va acordar entre els diferents grups parlamentaris debatre i votar la proposta de resolució de la CUP en la següent sessió de la CAC.

Segons ha manifestat el diputat de la CUP-Guanyem, Dani Cornellà, “la proposta de resolució que hem presentat a la CAC és la mateixa que s’ha debatut i aprovat en 25 ajuntaments (Roses, Begur, Cadaqués, Torroella de Montgrí, La Jonquera, Colera, Parlavà, Pals, Ventalló, Viladamat, Castelló d'Empúries, l’Estartit, Regencós, Sant Jordi Desvalls, Garrigàs…) i similar a l’aprovada ens altres organismes supramunicipals”.

El diputat cupaire ha afegit: “ no entenc com partits com ERC o Junts per Catalunya que a tots aquests municipis han estat votant a favor la moció contra el macro parc eòlic, quan la mateixa proposta arriba al Parlament no hi donen suport, no val votar Sí als ajuntaments per por a perdre vots i al parlament votar No a la proposta, això se’n diu enganyar a la gent i trair el territori”. La Proposta de resolució va ser rebutjada amb els vots en contra de Junts, el PSC, ERC, Ciutadans i en Comú Podem, només hi va votar a favor la CUP.

La CUP continua donant suport a la Plataforma i als 25 ajuntaments que si han manifestat contraris. I afirma que 'Cal tenir molt en compte el territori en aquest procés de transició energètica, escoltant també el Manifest científic per a la protecció dels ecosistemes marins davant dels projectes eòlics al mar redactat per 9 científics i avalat per més de cent investigadores i cinetífics.

Sense cap dubte la nostra aposta son les energies renovables, fent una transició energètica coherent amb els principis de respecte pels ecosistemes naturals i la biodiversitat, establint com a una de les característiques principals que ha de ser democràtica, distribuida i participativa. No podem permetre macroprojectes com aquest o els projectats a l’Albera, l’Anoia, l’Alta Segarra, la Terra Alta, les Garrigues i a molts altres indrets del nostre país'.

La CUP creu que com a país, ens cal assolir la plena sobirania energètica i per a fer-ho, el primer pas és crear una energètica pública i aprofitar la transició energètica per planificar les renovables tal i com preveu la Llei Catalana del Canvi Climàtic.