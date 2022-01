Escalada bèl·lica a Ucraïna

L’STEI Intersindical fa una crida per la desescalada bèl·lica en el Dia Escolar de la no-violència i la pau

Aquests darrers dies el món viu amb preocupació l’escalada bèl·lica a Ucraïna i l’amenaça d’una nova guerra. Una vegada més els interessos de les grans potències condicionen la vida de la població ucraïnesa, un país que no ha deixat d’estar en guerra des de l’any 2014.

En aquest conflicte la situació és complexa, amb punts de vista i interessos oposats. L’STEI Intersindical condemna les lògiques de poder i ambició política, econòmica i geoestratègica de Rússia, els Estats Units i Europa.

El sindicat denuncia els tambors de guerra que arriben des d’Ucraïna i el recolzament inequívoc del Govern espanyol a l’estratègia bèl·lica de l’OTAN. Mentre un informe de la Unicef recull que la pandèmia deixa una pèrdua gairebé irrecuperable en l’educació de 635 milions d’infants, la despesa dels estats en armament va créixer fins arribar al 2,4 % del PIB mundial.

En el Dia Escolar de la no-violència i la pau, instaurat l’any 1964 per l’educador mallorquí Llorenç Vidal, l’STEI Intersindical rebutja tant la política exterior imperialista i de pugna amb Xina dels Estats Units com la política bel·licista en molts països i de repressió a Rússia per part de Putin. Davant aquesta opció, el sindicat defensa un model que exporti solidaritat, vida i pau amb drets i justícia social.

És el moment del diàleg i la diplomàcia, amb respecte als acords signats. Cal més que mai posar fi a la maquinària bèl·lica i a l’amenaça que suposa per a l’estabilitat en el món. Com deia Gandhi: “no hi ha camins per a la pau, la pau és el camí”.