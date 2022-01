Festes populars

L'Orgull Lloguet crida a celebrar la festa de Sant Sebastià "amb seny" davant de l'Ajuntament de Palma de suspendre la revetlla

Ara que ja ha passat la Cavalcada de Reis i l'Ajuntament de Palma ha fet pública la decisió de suspendre la revetla de Sant Sebastià, com a reacció, el col·lectiu Orgull Llonguet ha fet una crida a participar de la festa "amb seny, a casa, en la intimitat o amb un peu prudent al carrer, però sobretot no t'oblidis de lluir el teu mocador i mostrar que també ets del ViciPalma".

Remarca en un comunicat que "ens agrada el ViciPalma: la ciutat participativa, la festa autoorganitzada i sentida, trobar-nos al carrer o al bar i compartir inquietuds i ganes de passar-ho bé a parts iguals. Bé, que dels bars mítics on els joves i no tan joves varen fer caliu ja no en queda cap: lloguers abusius, permisos i llicències escassos i restrictius, crisis..."

Els agrada tant el ViciPalma, que "només de veure una escletxa de llum ens vàrem pensar que podríem celebrar un Sant Sebastià 2022 amb un lleuger aire prepandèmic i hem preparat aquests fantàstics mocadors. Hem passat l'arada davant el bou?! Pst! D'il·lusions també es viu, així que atenció als més viciosos i a les més entusiastes: a partir del 3 de gener mocadors a la venda a la tenda de Melicotó, a Blanquerna 32, el carrer de moda fins que la peatonalització de Nuredduna hagi acabat".

aprofitam per fer-vos arribar el comunicat i la fotografia que hem difós a les nostres XXSS aquesta setmana sobre la festa i l'habitual presentació del nostre mocador. Aquesta iniciativa ha estat precedida per la campanya "Quin és el teu vici, Palma ?" a les nostres XXSS per saber quins són els petits plaers que guarden els ciutadans.