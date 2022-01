lluita institucional

Guanyem Badalona lamenta manca de concreció en les negociacions pel Pressupost i atura les converses amb el PSC

Guanyem Badalona prioritza l'atenció a l'emergència social davant qualsevol altra consideració i, en aquest sentit, ha anat manifestant als negociadors del PSC que calia atendre aquestes necessitats urgents. La formació municipalista ha anat advertint, tant públicament com en privat, que qualsevol desatenció afectaria el curs de les negociacions, com així ha estat, i ha incidit en l’aturada de les converses.

La formació sobiranista d’esquerres considera que el govern del PSC ha estat tot aquest inici d'any ocultant, sota l'excusa de les mesures per combatre la COVID-19, el que en realitat és una mala gestió de recursos humans en el serveis socials. Així ho ha evidenciat tant l’escrit punyent d’una treballadora dels serveis socials, que s'ha difós per les xarxes socials, com els posicionaments públics oficials tant del Col·legi de Treball Social de Catalunya, com dels sindicats de la corporació municipal, i de les entitats socials desplegades al territori. El mateix regidor de Serveis Socials, David Torrents, ha apuntat com a mesura essencial per a un Pla de Xoc la cobertura de vacants que ja existeixen, però que no s'han cobert.

Guanyem opina que, més enllà de mala gestió, hi ha un esquema de prioritats erroni al si del govern del PSC i dels partits subordinats a ell, en què primen més les actuacions o anuncis grandiloqüents i a llarg termini, incomprovables, abans que no pas les necessitats urgents dels veïns i veïnes de la ciutat.

Les converses sobre el Pressupost estan aturades

Fruït dels primers contactes entre els equips negociadors de Guanyem i del PSC, el govern té a les seves mans un document amb les propostes i les exigències de la formació municipalista, que va demanar concreció en la seva incorporació en el Pressupost abans de tornar-se a trobar. La formació sobiranista d’esquerres encara no ha rebut cap concreció, de manera que la negociació no pot avançar i ha quedat aturada.

Afegit en això, i tal com ha anat manifestant públicament, Guanyem requereix garanties de compliment dels acords i que es prioritzin les necessitats urgents. Davant els recents incompliments (com la reobertura dels Serveis Bàsics d'Atenció Social), la formació municipalista considera que no hi ha condicions per seguir les converses mentre no es comprovi que s’implementa el Pla de Xoc social a què s'ha compromès el govern del PSC.

Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal de Guanyem: «Hi ha més de vint vacants en serveis socials que no s'han cobert ni s'estan cobrint, i és incomprensible que no s'hagin cobert ja. Ens cal tenir la certesa que el govern prioritzarà necessitats urgents com aquesta. Abans de seguir parlant de pressupostos, ens calen garanties que allò que s'acordi s’executarà.»

Toni Flores, president del Grup Municipal de Guanyem: «A diferència del Pla de Reactivació i del Pla de Xoc social, en el cas del Pressupost Ordinari no tenim cap pressa. No posarem pals a les rodes, pero de cap manera signarem xecs en blanc ni comprarem fum. No els aprovarem incondicionalment, i de moment el PSC no ha volgut concretar com incloure les nostres propostes.»