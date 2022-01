Energia

El veïnat de Badalona mobilitzat "contra la pujada del preu de la llum"

La Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB) ha anunciat que en línia amb la defensa de la campanya que portem temps realitzant , en contra de la pujada de la llum i en forma de protesta, demà a les 11.00 hores am, ens apostarem davant de la oficina de Correus de Montigalà , situada a Carrer Manuel Moreno Mauricio , 5. 08917 BADALONA- BARCELONA, per fer l´ enviament de carbó , dirigit a les principals companyies energètiques del país , i d´aquesta forma deixar constància de la nostra protesta davant de la pujada del preu de la llum.

Cal recordar que fa uns mesos, més de 400 persones van sortir al carrer, tot i les amenaces de pluja, pels carrers del Centre de Badalona per protestar contra el constant augment del preu de la llum. Convocades per la Federació Veïnal de Badalona (FAVB), amb el suport d’unes 40 entitats de la ciutat, la manifestació va començar a la plaça Pep Ventura i va acabar a la plaça de la Vila. Tots els partits polítics de la ciutat van donar també suport a la convocatòria amb l’assistència de representants d’aquestes formacions. La FAVB va explicar, abans de començar l’acte, que aviat hi haurà d’altres actes de protestes per reclamar la baixada urgent dels preus de l’electricitat.