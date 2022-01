Amb els i les treballadores de Cadis: Prou repressió!

El 16 de desembre, la policia anava a buscar i detenia sis persones pels piquets de la combativa vaga del metall de nou dies de novembre. Eren acusades de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Van tornar a remoure les brases, en especial, al barri obrer Río San Pedro de Puerto Real, on viuen cinc dels detinguts i on es va veure durant la vaga la tanqueta de la policia encarar barricades i manifestants. En un dels casos ho feien a l’entrada de les escoles, davant de la filla d’un dels detinguts; un altre és un jubilat que ja va ser atonyinat per la policia durant la vaga. La companya d’un d’ells, mostrava el recull de projectils utilitzats per la policia durant les mobilitzacions: des de les pilotes de goma, a gas pebre. Tant les càrregues com la forma que prenia la repressió recordava octubre del 17, tant més, quan algunes pilotes portaven gravada la paraula “España”.

Però la repressió ni comença ni acaba amb aquestes detencions. N’hi havia hagut durant les mobilitzacions, i el 20 de desembre anava al jutjat social número 2 de Cadis, Manuel Balber de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CMT), demanant el nul del seu acomiadament. Era la continuació del de setembre de Jesús Galván, també de la CTM i que va ser desestimat pel tribunal, i del de març. Malgrat ser soldadors amb més de 20 anys d’experiència, son conscients de que, encara que els guanyessin, no tornarien a treballar a la Bahía degut a les llistes negres que corren entre les empreses.

Tant Manuel com Jesús, van ser acomiadats l’estiu passat, junt amb 8 treballadors més de la subcontracta Nervión Industries, per participar en el tall del pont Carranza el 13/8/2020 -exigint que les empreses auxiliars de Navantia complissin el conveni i en defensa de càrrega de treball- i la posterior paralització de l'activitat de les drassanes impulsada per la CTM contra els acomiadaments.

Faltant encara les darreres sentències i amb els nous judicis per davant, la Confluencia Sindical, amb CTM i CGT, criden a la mobilització del 15 de gener i a que els donem suport des dels diferents llocs de l’estat, com es va fer durant la mobilització. Igualment, i complint el compromís adquirit amb ells a Cadis, Lluita Internacionalista els porta a Barcelona, on la Plataforma 3O, serà part de la convocatòria de la xerrada que tindrà lloc el 22 a Cotxeres de Sants, a les 18:30, i a la que us animem a assistir.

Retirada de tots els càrrecs i absolució dels jutjats. Reincorporació als llocs de treball

Prou repressió. Marlaska dimissió.

Plataforma 3 d’octubre, 29/12/2021