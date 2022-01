«Per què no...?»

Per què no explicar que el dejuni enforteix el sistema immunitari en només 3 dies?

Per què no parlar sobre els beneficis de la dutxa freda?

Per què no parlar sobre les bondats de l'aigua de mar?

Per què no parlar de la importància de prendre el Sol en l'horari que els animals ho fan on nombrosos estudis han comprovat la seva ràpida efectivitat per a enfortir el sistema immunitari?

Per què no compartir el bàsic que és respirar de manera profunda i conscient, perquè el cos estigui ben oxigenat?

Per què no explicar quines plantes, en les seves formes concentrades, augmenten les defenses immunes en unes poques setmanes?

Per què no explicar que la por és immunosupressor i contreu la nostra respiració natural? I com a promotor de la malaltia, és l'única emoció transmesa 24 hores al dia pels principals mitjans de comunicació... nivell d'ansietat que l'afebleix diàriament.

Per què no facilitar el contacte humà, que allibera oxitocina, l'anomenada hormona de la felicitat, i que contraresta en el nostre organisme l'efecte de les hormones de la por, com el cortisol, i ens porta a un estat de major equilibri i benestar?

Per què no promoure una bona alimentació i hàbits saludables?

La resposta és simple...