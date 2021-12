Insubmissió

Tres instituts del Gironès no impartiran el 25% de castellà

Tres instituts del Gironès –el de Sarrià de Ter , el de Celrà i el Salvador Espriu de Salt – acorden mantenir els respectius projectes lingüístics de forma íntegra en un manifest en què defensen la immersió en català. En aquest sentit, el text, titulat Manifest sobre el tractament de les llengües a l’institut , recorda que “el català és i ha de ser la llengua vehicular als centres educatius de Catalunya perquè és la llengua pròpia i perquè, de les dues oficials, és aquesta la que es troba minoritzada per causes històriques, geogràfiques, demogràfiques i sociològiques”. A causa d’aquesta minorització, s’assenyala que l’institut, com a “centre encarregat de transmetre la cultura, ha de donar al català el paper preeminent que li pertoca a fi de contribuir al seu coneixement, al seu ús i, també, a la seva pervivència”. Ho hem pogut llegir a ElPuntAvui.cat, el 20 de desembre de 2021.

També diu, La iniciativa va sorgir del claustre de l’institut de Sarrià de Ter, que va aprovar-lo el 24 de novembre, just l’endemà de la sentència del Tribunal Suprem (TS) que liquida la immersió a les escoles catalanes i ordena almenys un 25% de les hores de docència en castellà. En el manifest, l’INS de Sarrià de Ter mostra “la seva indignació i rebuig pel fet que un tribunal de justícia es posicioni sobre un afer estrictament pedagògic”. El seu director, Albert Bayot, va recordar, ahir, que les “llengües no han de ser un objecte polític, sinó pedagògic”. En el manifest, es recalca que “un centre educatiu aborda l’ensenyament i l’ús de les llengües des d’una perspectiva del seu valor intrínsec lligat, a més, a una literatura i a una cultura”. Bayot va explicar que el manifest es va enviar a la comunitat educativa de Sarrià de Ter i també està penjat al seu web.

El claustre de l’INS de Celrà també s’hi va afegir i el va aprovar el 30 de novembre. El manifest està publicat al seu web. El text del manifest recorda que el projecte lingüístic de l’institut és potestat del consell escolar i és el projecte de cada centre el que deixa clars “els usos de cadascuna de les llengües que s’utilitzen al centre”.

El claustre i consell escolar de l’INS Salvador Espriu de Salt van aprovar el manifest el dimecres 15 i el dijous 16 de desembre, respectivament, i ho va fer públic dissabte a la tarda en una piulada a Twitter, coincidint amb la manifestació a Barcelona convocada per Som Escola. El director del Salvador Espriu, Xavier Serra, va recalcar que el text no és “polític ni agressiu”, sinó de “protecció” i “eficàcia educativa” del català.