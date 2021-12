Pensionistes

La Marea Pensionista de Catalunya no participarà en la manifestació de la “Plataforma +Drets i +Justícia social”

Considera que "la convocatòria improvisada sembla obeir més a un intent d'enfosquir la nul·la mobilització d'aquestes organitzacions durant aquest darrer període no només davant l'atac a les pensions, sinó també en aspectes com la sanitat, la funció pública o l'habitatge. Així com el fet de que hagin mantingut durant dos anys una total passivitat davant el manteniment de la reforma laboral o la llei mordassa".