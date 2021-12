Drets i llibertats

La denúncia per Cap d’Any de Marcel Vivet: "Bon 2022 i que rebenti Espanya i la seva repressió"

Marcel Vivet va ser condemnat a cinc anys de presó per la manifestació contra JUSAPOL, un procés en què la Generalitat va passar de ser acusació a presentar un recurs contra la condemna en què demanava una rebaixa de la sentència i que el propi represaliat descriu com a "ridícul", per la incoherència del paper de la Generalitat.

El vídeo parodia els discursos de Cap d’Any dels governants per fer una denúncia de la repressió contra el moviment independentista que ell ha patit en la pròpia pell, i per això expressa que "Per a mi, l’any començava ben amargat esperant un judici acusat per la Generalitat i la fiscalia espanyola i el pitjor encara havia d’arribar. Aquest juny, l’Audiència de Barcelona em va sentenciar a cinc anys de presó, fent cas únicament de la declaració d’un agent antiavalots dels Mossos d’Esquadra."

Vivet ha recorda tque "Ho hem dit moltes vegades, hi ha grups organitzats d’extrema dreta i espanyolistes dins del cos de Mossos d’Esquadra. El meu cas, com centenars d’altres, comença amb la seva persecució i violència. L’acusació de la Generalitat és un gest miserable, però el problema realment greu és que s’hagi permès durant tant de temps l’existència d’aquests grups." També aclareix que es tracta dels qui "ens envien a la fiscalia espanyola, els que ens segueixen, ens espien, ens peguen i ens volen a la presó perquè són agents del règim que volem extingir.”