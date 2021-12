lluita institucional

La CUP de Reus argumenta que la pista de gel suposa un gran malbaratament energètic

La CUP de Reus ha posat de manifest la seva oposició a la pista de gel instal·lada a la ciutat, ja que "fomenta el consumisme i suposa un cost energètic desmesurat, amb la conseqüent contaminació ambiental, tant pel que fa a les emissions de carboni com pel soroll generat". En aquest sentit, la formació anticapitalista reclama coherència i responsabilitat al govern municipal de Junts, ERC i ARA per tal d'incentivar un oci alternatiu, amb baixes emissions de carboni i per a tothom. De fet, el grup municipal també ha criticat que s'ocupi un espai públic, l'espai de tots, per a fer-ne un ús privat.

La Candidatura d'Unitat Popular ha destacat l'alt cost ambiental d'aquest tipus d'instal·lació. Per una banda, consideren que el seu manteniment energètic Per una banda, consideren que el seu manteniment energètic cada dia durant sis setmanes seguides és totalment insostenible. La regidora de la CUP, Mònica Pàmies, explica "és irònic que mentre el govern prediqui l'estalvi energètic i la sostenibilitat, permeti aquest un malbaratament energètic a la ciutat com aquest".

D'altra banda, els cupaires exposen que mentre cada vegada hi ha més famílies que pateixen pobresa energètica, l'ajuntament continua apostant per mesures elitistes i sense cap tipus de sensibilitat cap a les persones més vulnerables. En aquesta línia, la CUP es pregunta quantes llars s'hi podria assegurar el subministrament energètic amb el consum d'aquesta pista de gel.

Finalment, la formació anticapitalista lamenta que es cedeixi l'espai públic per a la realització d'una activitat privada. El muntatge i desplegament de la pista de gel i les carpes "redueix l'espai de pas i limita l'ús quotidià dels veïns i les veïnes". A més, aquesta gran infraestructura impossibilita que cap entitat o associació hi pugui organitzar res a la plaça durant prop d'un mes i mig, com ja es va veure amb el canvi d'ubicació d'última hora de la manifestació contra la violència masclista del passat 25N.

És per tot això que la CUP de Reus hagués apostat per activitats que fomentin el consum responsable amb un model d'oci participatiu i que treballi valors com la responsabilitat social. A més, "des d'una mirada enfocada en l'ecologia i amb coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible dels que l'ajuntament alardeja".