Casals i Ateneus

La CNT d'Olot tanca l'any carregat d'actes i amb la mirada posada al 2022

El passat dissabte 11 de desembre es va celebrar al local del sindicat (Pl. Cinema Colon, 4) la xerrada-concert “Kurdistan: vivències i cançons des de Rojava”, a càrrec de la Masmi i en Ferran, dues brigadistes internacionalistes de Manlleu que van explicar la situació al Kurdistan sirià, el confederalisme democràtic que està desplegant el poble kurd al seu territori i les seves experiències personals, entre cançons que van aprendre o van compondre durant la seva estada a Rojava.

Aquest acte era l’últim dels que formaven part del cicle “Tardor llibertària”, que va començar el 23 d’octubre amb la presentació del

llibre “Josep Lluís Facerías i els seus grups d’acció”, que rememora la figura d’aquest militant i guerriller anarquista que va ser un dels màxims exponents del maquis urbà dels anys quaranta i cinquanta del segle XX. El llibre, que és una obra col·lectiva, va ser presentat per un dels seus coordinadors, en Ricard de Vargas Golarons, escriptor, historiador i militant llibertari català que de jove fou militant del Moviment Ibèric d'Alliberament (MIL), on va ser company de Salvador Puig Antich.

També, dins el mateix cicle, es va fer una jornada formativa el 27 de novembre amb el títol “Estratègies i motivacions per la implementació de la CNT al llocs de treball i al nostre dia a dia”. La idea principal d’aquesta formació era posar en valor la importància de tenir un sindicat fort, amb una nombre important d'afiliació, per tal de tenir una solvència econòmica potent i gran capacitat de mobilització per afrontar millor els conflictes laborals i, fins i tot, fer de punt de

trobada per projectes paral·lels.

Acte d’homenatge a Lluís Masó

El passat dissabte 11 de desembre alguns representants de CNT també van participar amb una ofrena floral a l’acte d’homenatge que commemorava el 80è aniversari de l’extermini de Lluís Masó a Gusen (Mauthausen), a Santa Pau.

Creació de la secció sindical a Sumar

A nivell sindical, durant aquesta tardor s’ha legalitzat la Secció Sindical a l'empresa Sumar, amb gairebé la meitat de la plantilla

afiliada. Aquesta empresa és la més important a la Garrotxa en el seu sector, dedicada a serveis d’atenció domiciliària.

Amb la vista ja posada al 2022

Després d’acabar amb el cicle «Tardor llibertària» el sindicat ja comença a centrar-se amb les activitats per l’any que ve. A principi

d’any es presentaran les gràfiques anuals sobre afiliació, que any rere any demostren que la CNT és una força en alça, i també s’estan preparant nous actes que s’anunciaran properament.