Ensenyament

L’STEI Intersindical reclama una solució urgent per a l’escola nova de Campos

L’STEI Intersindical s’afegeix al clam de la comunitat educativa de Campos que fa més de deu anys que reclama un centre educatiu nou d’infantil i primària al municipi, que posi fi a la saturació que pateix el CEIP Joan Veny i Clar.

Aquests dies la premsa s’ha fet ressò de la caducitat de la llicència per a iniciar les obres del nou col·legi del municipi, després que el passat 28 de maig el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament concedís la llicència d’obres. Una prova més de la manca de celeritat i de resolució per part de les administracions davant una infraestructura tan necessària per a la comunitat educativa de Campos.

La situació penosa de Campos s’afegeix a la que es viu a Inca i a Son Ferriol, indrets que han viscut mobilitzacions en les dates recents per raons idèntiques. L’STEI considera que, davant totes aquestes situacions de desbordament i col·lapse, cal un pla de xoc urgent d’infraestructures educatives que s’ha de pressupostar i executar aviat, ara que es negocien els Pressuposts de la Comunitat autònoma per a l’any 2022.

També troba que és un contrasentit que el CEIP Nou de Campos administrativament ja estigui creat des de l’any 2011, amb la possibilitat que els alumnes s’hi matriculin, però amb unes obres que no arriben mai i sense una solució a curt termini.

Per això, reclama una solució a les administracions corresponents perquè resolguin aviat la saturació de les aules del CEIP Joan Veny i Clar i la comunitat educativa de Campos pugui gaudir d’una escola nova i un ensenyament de qualitat.