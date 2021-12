Català a l'escola

L’ofensiva contra "el català a l’escola" arriba a les Illes

Segons aquest mitjà, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes (TSJIB) ha admès a tràmit un recurs contenciós administratiu de l'associació Plis Educación el qual reclama al govern un mínim del 25% de les hores lectives en llengua castellana en tots els centres d'educació pública de les Illes. L'associació, amb el suport jurídic de l'entitat ultraespanyolista Societat Civil Balear (SCB), vol que la Conselleria d'Educació estableixi que un quart de les classes s'han d'impartir en castellà i, com a mínim, una matèria troncal, a banda de les de llengua i literatura castellanes.

Recull, que l'objectiu de l'entitat és obtenir una resolució judicial «d'abast general, que eviti que els pares hagin de reclamar el 25% individualment centre per centre», han explicat. «En vista de la inacció del Govern espanyol, que abandona els alumnes balears a la seva sort, i la decidida infracció de l'ordenament jurídic per part del govern balear, que anima professors i directors a ignorar la jurisprudència, la societat civil, Plis i SCB, fan un pas al capdavant per a reclamar els drets que els dèspotes es neguen a donar».

L'associació, que entén que la sentència del TSJC és aplicable a la resta de territoris catalanoparlants, confia ara que les autoritats judicials de les Balears imposin aquesta mateixa quota, titllant el model d'immersió «d'extravagància pedagògica».