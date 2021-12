Minories Nacionals

L'ANC denuncia els abusos dels drets humans contra el poble català al fòrum més important de les Nacions Unides sobre minories nacionals

Els dies 2 i 3 de desembre, la 14a sessió del Fòrum Europeu de les Nacions Unides per a les qüestions de les minories ha reunit centenars de representants d'estats de l'ONU i organitzacions regionals, així com de la societat civil i grups minoritaris. Aquesta reunió anual se celebra per analitzar pràctiques, reptes, oportunitats, amenaces i iniciatives per abordar la prevenció de conflictes i la protecció dels drets humans de les minories, d'acord amb els principis i drets recollits a la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets de les Minories.



En aquest sentit, representants de l'Assemblea van intervenir en sessions del fòrum per denunciar les vulneracions dels drets humans que s’estan cometent contra la minoria nacional catalana per part de les autoritats espanyoles, així com la creixent persecució de la cultura i la llengua catalanes.



La secretària nacional de l'Assemblea, Eva Pruneda Ruiz, va intervenir durant la sessió “Marc jurídic i institucional: els drets humans de les minories i la prevenció de conflictes”, on va denunciar que des del 2017, “les autoritats espanyoles han llançat una onada de persecució política contra activistes de la societat civil i representants catalans escollits democràticament”, i que “els tribunals espanyols han intervingut activament en l'activitat parlamentària catalana, afectant el dret de representació política de la minoria nacional catalana”, una situació “denunciada pel Grup de Treball de l'ONU sobre la Detenció Arbitrària i ONG internacionals com Amnistia Internacional.”



Pruneda també ha recordat l'informe de març de 2020 del relator especial de l'ONU per a les minories, el Sr. Fernand De Varennes, que ja va alertar d'un augment dels “discurs d'odi contra membres de la minoria catalana”, així com que les denúncies per aquests fets “no estan sent investigades, augmentant així la intolerància del nacionalisme espanyol”. En la mateixa línia, la representant de l'Assemblea va recordar que el juny de 2021 l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar una resolució que comparava els casos de Turquia i Espanya pels seus abusos contra representants polítics dels pobles kurds i catalans respectivament, destacant que “l'exercici de drets fonamentals, com la convocatòria de manifestacions pacífiques, sobretot quan són exercides per tanta gent, mai poden ser considerats un delicte”.



En aquest sentit, Pruneda va demanar a les autoritats de l'ONU que "prenguin mesures per assegurar que les autoritats espanyoles posen fi a la seva persecució política contra els representants i activistes polítics catalans, i respectin els drets fonamentals del poble català, inclòs el seu legítim dret a l'autodeterminació".



L’Assemblea ha estat present en diverses reunions de les Nacions Unides sobre minories i drets humans per denunciar violacions de drets contra els catalans, així com esdeveniments clau com l’Examen Periòdic Universal de les Nacions Unides a Espanya (2020), i els seus representants també han realitzat diverses declaracions orals i escrites, presentades per denunciar les vulneracions de drets de les institucions espanyoles contra el poble de Catalunya (octubre de 2021, novembre de 2020, juny de 2018).