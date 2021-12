lluita institucional

Guanyem Badalona exigeix al pressupost de Guijarro el compliment escrupolós del Reglament, la priorització de les urgències de ciutat i garanties d’execució

El Grup Municipal de Guanyem Badalona considera que el govern del PSC ha de ser més acurat en els terminis per a presentar el seu Pla de Govern i la seva proposta de Pressupostos ordinaris, i amb aquesta manca de cura està comprometent una negociació que hauria d’anar orientada a portar els pressupostos a Ple tenint garantida amb antel·lació la seva aprovació amb els 14 vots mínims necessaris.

El govern Guijarro es va comprometre a presentar fa setmanes el seu Pla de govern i ha incomplert el seu compromís, el seu propi termini. Guanyem ja va posar sobre la taula abans de la moció de censura que el moment per haver acordat i presentat el Pla era aquell però, en detriment del Programa d’Actuació, el govern del PSC es va organitzar exclusivament al voltant de les cadires, i la ciutat segueix sense cap Pla de govern.

Davant la manca de concreció d’aquestes prioritats de govern, Guanyem Badalona situa les urgències de ciutat com a prioritat màxima per al nou pressupost, i llença una alerta al govern Guijarro davant la temptació de “xutar la pilota endavant” i que eviti les apostes genèriques, grandiloqüents i a llarg termini. La formació municipalista vol que el govern del PSC sigui molt conscient de la seva condició d’excepcionalitat, que el seu mandat és curt, que el pressupost ha de ser específic per a l’any 2022 i que ha d’atendre fonamentalment urgències com la crisi d’habitatge, el manteniment d’edificis municipals i el pla de xoc econòmic i social per ajudar a la recuperació a curt termini.

Atenent els antecedents, Guanyem Badalona exigeix garanties d’execució, acompanyades de l’aplicació de les mesures acordades en la Comissió de Modernització de l’Administració, amb un pla per implementar-les a l’Ajuntament de Badalona.