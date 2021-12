Consell per la República

Gonzalo Boye presenta el seu darrer llibre al campus de la UIB

Gonzalo Boye, advocat capdavanter en la defensa dels plets dels dirigents catalans exiliats amb el Regne d'Espanya, presentarà a Mallorca el seu últim llibre: “¿Cloacas? Sí, claro”. La presentació, organitzada per la Delegació del Consell per la República a les Illes Balears i amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i del Forum Musicae, la farà l’advocat Miquel Oliver i tendrà lloc a la Sala d'Actes de l'Edifici Jovellanos, al campus de la Univesitat de les Illes Balears (UIB), el 21 de desembre a les 18.00 hores.

Gonzalo Boye, que ha tengut una activitat ben intensa en la defensa de diversos membres del govern liderat per Carles Puigdemont, entre ells el president a l'exili, ha publicat diversos llibres sobre les derivades judicials del procés independentista a Catalunya. L'assaig ...Y ahí lo dejo, publicat l'any 2019 ja va tenir un gran impacte, que va tenir la seua continuació en un nou llibre: Así están las cosas.

Des de la Delegació del Consell per la República les Illes Balears es vol destacar el compromís de l'advocat Boye amb la defensa d'aquells que són perseguits per les seves idees polítiques, la seva capacitat d'internacionalitzar la qüestió catalana i, sobretot, l'èxit repetit de les seves actuacions davant instàncies de la Unió Europea. A ell se li ha d'atribuir bona part de les successives victòries de l'exili català enfront de la persecució, sovint al marge de la llei, per part de l'Estat espanyol dels seus líders més destacats.

A finals de juliol passat, es va obrir la delegació a les Illes del Consell per la República amb un acte celebrat al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. Va comptar amb la participació de l’ex-eurodiputat d’ERC Bernat Joan, per Eivissa; l’ex-diputada balear Esperança Marí, per Formentera; Magdalena Gonzàlez i Maria Antònia Font, coneguda activista feminista i per la llengua, per Mallorca, i l’escriptor Joan Francesc López Casasnovas, per Menorca.