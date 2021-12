Lluita estudiantil

Els estudiants tallen l'AP7 a la UAB per anunciar la vaga

El moviment estudiantil de la UAB han informat amb un escrit sobre el tall realitzat a l’AP-7 per anunciar la pròxima vaga. L’acció s'ha dut a terme, segons indiquen, de manera coordinada amb la resta d’assemblees de al CAI (Coordinadora d’Assemblees Interuniversitària) que també han tallat la Diagonal de Barcelona.

La CAF i el SEPC anuncien, amb aquesta acció, la vaga el 16 de desembre "per aturar la Llei Castells" i expressar el "descontentament social que genera una llei feta d’esquenes a la comunitat universitària i que no mira pel benestar de l’educació."

L'escrit dels estudiants mobilitzats recorda que es tracta d'una llei "que fa bandera de ser una reforma progressista pel sistema universitari, però que lluny d’això, pretén mercantilitzar encara més l’educació pública." I que "Vol permetre a empreses privades tenir més poder decisori que el que tenim les pròpies estudiants a l’hora de decidir el futur de la nostra educació. Retalla la presència que tenim en òrgans institucionals i deixa en mans d’interessos privats els plans d’estudis de cada assignatura."

També recorden que aquesata llei omet problemàtiques com "el conflicte lingüístic del català a les aules o la regulació de l’accés a la universitat" i que no és una llei de consens perquè " les estudiants, ni el professorat, ni tan sols els propis rectors li donen suport."

El comunicat dels estudiant conclou que "no és casualitat que pretengui blindar-ho pel darrere amb la Llei de Convivència Universitària. Llei que han tramitat en silenci per poder reprimir amb sancions molt dures tot aquell qui estigui en contra de la Llei Castells. Per poder desmobilitzar les estudiants organitzades que volem aturar cada atac contra l’educació pública. Atacs com la llei castells."

En aquest sentit, han assenyalat que la vaga també té com a objectiu "apel·lar als partits polítics per a que hi votin en contra al Congreso. Són ells qui tenen la responsabilitat d’aturar una llei que recaurà sobre nosaltres. És de mínims que s’hi posicionin en contra i que siguin fidels a la voluntat de la comunitat universitària."