PER LA LLIBERTAT

Els Esquellotaires celebren la no-extradició de Valtònyc

Durant la concentració del dia 28 de desembre, després de fer sentir el repic d'atuells durant uns minuts, el grup de concentrats va cantar la cançó de El Rei vol corona -en la versió de Mesclat-a la Plaça de les Nacions del municipi del Gironès. Així mateix, es va tornar a reclamar l'alliberament de Pablo Hasél i es va emplaçar a continuar amb la mobilització perquè la repressió continua i afecta milers de persones.

Els Esquellotaires de Bescanó surten cada vespre a realitzar repics d'atuells, cantar o realitzar algun debat o conferència d'ençà que van empresonar Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana respectivament, l'any 2017.

Lletra de la cançó El rei vol corona:

Si el rei vol corona,

corona li darem.

Fa tres segles que els Borbons

pretenen ser els nostres reis.

Ignorant fins a quin punt

arribem a passar d'ells.

Però si insisteixen gaire

amb aquesta obsessió,

els mostrarem nostra debilitat

pel tall rodó.

I és que no és massa agradable

veure a passejar pel món,

un que diu que et representa

que és més tou que un tall de llom.

Quan el món veu el figura

que tenim per opressor,

més que solidaritat

despertem compassió.

S'explica que a Catalunya en temps de Felip Cinquè

van prohibir totes les armes, fins i tot els ganivets,

sols els ganivets de cuina i a la taula ben lligats,

perquè no fóssim ximplets, perquè no fóssim gosats,

perquè no fóssim gosats, perquè no fóssim ximplets,

per salvar el coll i la fava als soldats espanyolets.

Però ara això s'acaba, hem avisat els esmolets.

Si el rei vol corona,

corona li darem.

Si el rei vol corona,

corona li darem.

Si el rei vol corona,

corona li darem.

Si el rei vol corona,

corona li darem.

