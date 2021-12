El problema de l’infrafinançament valencià arriba al Parlament de Catalunya

Decidim, la plataforma pel dret a decidir del País Valencià, va presentar ahir en seu parlamentària el seu informe sobre l’infrafinançament valencià amb la intenció de generar sinèrgies vers una problemàtica compartida com és l’injust repartiment dels fons per part de l’estat espanyol envers els pobles català i valencià. La trobada, a la que ha assistit Joan Canadell, diputat per JuntsxCat i antic president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Eulalia Reguant diputada per la CUP i Engelbert Montalà diputat d’Esquerra Republicana.