Covid-19

El personal docent pateix laboralment l’augment dels contagis en els centres educatius

L’STEI Intersindical denuncia que els alts índexs de contagis en infants d’aquestes darreres setmanes provoquen que molts centres educatius d’infantil i primària es vegin sobrecarregats de feina més enllà de la seva jornada laboral, especialment els equips directius dels centres que han d’assumir tasques de coordinació amb Educovid.

Fer telefonades a les famílies, emplenar protocols, obrir els centres per realitzar els tests... són algunes de les tasques que recauen sobre els equips directius dels centres educatius més enllà de la seva jornada laboral i que no respecten els temps de descans dels treballadors.

Per altra banda, tal i com ja va denunciar l’STEI Intersindical en el seu moment, si un docent ha de quedar en quarantena perquè el seu fill o filla ha donat positiu repercuteix en el seu salari; ja que és el propi treballador qui es paga la conciliació per atendre a un familiar en quarantena.

És cert que els centres educatius són espais segurs però cal recordar que a diferència del curs passat les ràtios a les aules han augmentat. En aquest sentit, una baixada de ràtios és una mesura per a evitar l’expansió de contagis.

Finalment, l’STEI Intersindical ha presentat un escrit en què reclama a la Direcció General de Personal que Educovid respecti els descansos que pertoquen al col·lectiu docent i, d’una manera especial, als equips directius; tant pel que fa als caps de setmana com entre el final d’una jornada i l’inici de l’altra.

El sindicat lamenta profundament que l’Administració no tengui en consideració ni la conciliació sense pèrdua de retribucions dels docents ni el dret al descans del professorat, mentre reclama un ensenyament de qualitat.