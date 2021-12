CATALANOFÒBIA

Dos nous casos de catalanofòbia al País Valencià

La creadora de contingut valenciana Gal·la Martí, una de les youtubers del Canal Malaia, ha denunciat a les xarxes socials que aquest dissabte lv van fer fora, a ella i a les seves amigues, d'un pub de la ciutat de València per adreçar-se al cambrer en català. La discriminació ha tengut lloc justament el Dia dels Drets Lingüístics. En el darrer any, han estat 102 les reclamacions interposades per vulneració dels drets lingüístics al País Valencià.

Dos dies després Joan Inglada, veí de Vinaròs, ha denunciat haver patit discriminació lingüística aquest dilluns, quan va anar al centre de salut a arreplegar el SIP. Segons va explicar la seva dona a Twitter una administrativa del centre no va voler atendre'l perquè li havia parlat en valencià. “No te entiendo, háblame en español”, denuncia que li va respondre la treballadora. Inglada va continuar parlant en valencià i davant de la reiteració en la mateixa resposta de l'administrativa, va demanar el full de reclamacions.

El denunciant exposat que li van facilitar un paper "de dubotsa validesa", ja que no té un paper calcat perquè cada part del conflicte dispose d'una còpia, fet que li ha dificultat tramitar la queixa corresponent davant de l'Oficina del Consumidor. La treballadora va avisar la policia, al·legant que l’home impedia el pas.