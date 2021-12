NO a l’extradició de Julian Assange

Constituents per la Ruptura (CxR) denúncia l'acceptació per part del Tribunal d’Apel·lació de Londres de la petició d'extradició de Julian Assange, en considerar ara suficients les garanties ofertes per Washington per tal de preservar el seu precari estat de salut, i el posterior acompliment en presons dels Estats Units fins la data del judici, on s'enfronta a una pena de 175 anys.

Totes les acusacions contra Assange, els seus judicis i perllongades detencions, son un avís i una amenaça contra tots els periodistes del món i contra la llibertat de premsa, i per tant, posen en risc el dret de la ciutadania a la veritat i els drets dels mitjans de comunicació ètics.

CxR Constituents defensem la tasca de Wikileaks i tot l'equip que ha donat suport a Assange durant tots aquests anys difícils.

Denunciem que avui la seva tasca encara hagi de ser necessària per la manca de transparència i veracitat de les institucions, i dels mitjans servils.

CxR reclamem l'alliberament definitiu de Julian Assange. Convoquem les associacions mundials en pro de la llibertat de premsa, de drets humans, del ple exercici dels drets civils, a treballar conjuntament amb WikiLeaks i la seva defensa legal fins aconseguir que Julian Assange disfruti de la lliure circulació per tot el món, com ciutadà lliure.

Constituents per la Ruptura (CxR)

Països Catalans, a 10 de desembre de 2021