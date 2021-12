Confinats, infectats segons traçacovid: el cas de l’Escola Eiximenis de Girona

Des de la Intersindical-CSC a les comarques gironines insisteixen que la informació facilitada per l’aplicatiu traçacovid no s’ajusta a l’objectiu que es va marcar l’agost del 2021: difondre i comunicar al conjunt de la ciutadania i amb la màxima transparència la situació epidemiològica als centres i al territori. El cas de l’escola Eiximenis de Girona avui, n’és un exemple.

L’escola Eiximenis és una escola d’una línia amb uns 350 alumnes de P3 a 6è. D’aquests, segons Traçacovid actualment més d’una tercera part estan confinats (122). Aquestes dades provoquen l’alarma entre la comunitat educativa que es pregunta com és que no apareix cap grup confinat i per què no es tanca l’escola.

La clau es troba en el nombre d’infectats, en la seva distribució, en el moment de la comunicació de la infecció així com en el protocol de tancaments. A l’escola Eiximenis hi ha hagut 19 alumnes i 1 docent infectats (positius) concentrats sobretot al cicle superior que es van informar en dies diferents. El protocol estableix que només quan en un grup no vacunat en contacte estret i continuat (més de 15 minuts en espais no exteriors) es dona un cas positiu, es tanca el grup. Si ja n’hi ha alguna de vacunada, el grup no es tanca. D’aquí que el nombre de tancaments a primària on l’alumnat no està vacunat sigui molt superior que a secundària i que si el docent està vacunat no es tanqui el grup, tot i que els alumnes no vacunats hagin de confinar-se. L’aplicatiu s’ha anat millorant però cal denunciar-ne les mancances, entre les quals cal incidir en què la feina d’introducció de dades segueixi recaient en les direccions, que ja pateixen una pressió important en els casos de brots

i les aparents contradiccions entre nombre de confinats, infectats i grups tancats.