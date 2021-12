Solidaritat

Concert i diversos actes al Vendrell arran la multa de 3.606 euros a 6 activistes de la població

Els col·lectius Arran el Vendrell, Sindicat d'Habitatge del Baix Penedès, Alerta Violeta i Endavant Baix Penedès organitzen unes jornades antirepressives per aconseguir fons econòmics per la multa i per reivindicar la seva disconformitat amb aquesta.

El pròxim 11 de desembre a la Plaça Vella els col·lectius Arran el Vendrell, Sindicat d'Habitatge del Baix Penedès, Alerta Violeta i Endavant Baix Penedès organitzen unes jornades antirepressives distribuïdes en actes al matí i a la nit.

Al matí a les 11 h es realitzarà una ponència sobre Feminisme i repressió, una exposició del cas de 3606 euros de multa per llegir un manifest, una taula rodona amb diferents convidades on es parlarà com afecta la repressió als col·lectius amb activitat política i per acabar es realitzarà un vermut amb actuació en directe i bingo musical.

A la nit a les 22 h es realitzarà un concert amb dos grups convidats i dos punxadiscos. El concert comença amb l'actuació de PD Guarras i segueix amb Calavera i la Birigada Moreneta, finalitzant amb PD Marla. Els col·lectius expliquen que la intenció d'aquestes jornades antirepressives no és obtenir cap benefici, sinó denunciar que dos agents de la Policia Local multin amb 3.606 euros a diversos col·lectius pel fet de llegir un manifest a un monologuista que consideren racista i masclista, contractat per l'Ajuntament del Vendrell per Festa Major.