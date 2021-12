Memòria independentista

100 anys de Joan Colomines

El bloc Diari Cívic ha anunciat que el proper 1 de gener començar l’any commemoratiu del 100 anys del naixement deli per l’esdeveniment elestà preparant diferents activitats.

La primera activitat ja està en marxa i ja és operatiu un nou compte de Twitter denominat “100 anys Dr. Colomines” amb l’adreça @100jcolomines En aquest compte cada dia hi haurà una piulada sobre Joan Colomines. Seran 365 entrades el més inèdites possibles. I evidentment carregades de poesia i política.

S'ha descrit com un "petit Homenatge Cívic" i s'emplaça a la col·laboració de tothom per trobar fotografies i documents per difondre, que es poden fer arribar material a: memorialcornudellacolomines@gmail.com

També les piulades ja estant recollides i ho seran cada dia, al Web del MEMORIAL https://memorialcornudellacolomines.blogspot.com/