Per uns pressupostos per a la ruptura nacional i social

Des de Constituents per la Ruptura (CxR) creiem que el debat entorn els pressupostos no pot obviar que Catalunya segueix sotmesa a un règim que ens imposa l'espoli fiscal i a la condició de facto de ciutadans de segona. Entenem que es tracten, en aquest sentit, d’uns pressupostos autonòmics que haurien d’intentar pal·liar tant els efectes d’aquest espoli com els de la crisi que ens obliga a donar prioritat a les polítiques encaminades al rescat social, mentre ens preparem com a país per a la ruptura amb el Règim del 78.

CxR recolzem la posició negociadora mantinguda fins ara pel Grup Parlamentari en el sentit d’exigir el compliment dels acords d’investidura, augmentar el pes de la despesa social i suprimir els grans projectes que van dirigits a mantenir l’economia especulativa i la degradació del territori, com per exemple el dels Jocs Olímpics d’Hivern o el projecte de Hard Rock. Com sempre hem defensat des de Constituents, hem d’avançar vers un model de país socialment just, equitatiu i sostenible a nivell ecològic.

Com a organització integrant en la candidatura CUP-NCG, Constituents per la Ruptura creiem que no és el moment per visualitzar un trencament del 52% que representa la majoria parlamentària independentista. En aquest sentit, considerem que hi ha elements suficients per a una esmena a la totalitat però que, per responsabilitat i coherència en la lluita per la unitat de tot el moviment independentista, l'abstenció als pressupostos és l’opció que permet continuar negociant per millorar-los.

Països Catalans, a 11 de novembre de 2021