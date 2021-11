25-N

Mobilitzacions al Camp contra les violències masclistes

Sota el lema ‘Quan la violència és la norma, l’autodefensa és un dret’ la Plataforma 25N del Camp de Tarragona reivindica un any més la necessitat de sortir al carrer de forma conjunta per visibilitzar com les violències masclistes continuen afectant a moltes dones del nostre entorn i d’arreu del món.

Cada dia es continua veient notícies de més companyes violades, agredides i assassinades. Les institucions, el sistema judicial i alguns mitjans de comunicació lluny de treballar per aturar aquesta violència, el que acaben fent és blindar els agressors condemnant-nos així a seguir sent víctimes i supervivents.

De mitjana a Catalunya es denuncien 3 agressions sexuals al dia i això és aproximadament un 10% de les agressions sexuals. Aquestes dades són un reflex de com no ens sentim ni segures ni acompanyades per part de les institucions públiques i és per això que aquest any volem enfocar aquest 25 de Novembre en les institucions públiques.

Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, els col·lectius que conformen la Plataforma 25N han organitzat a diversos municipis activitats i accions per convidar a la reflexió i la reivindicació.

Per aquest motiu convoquem als mitjans de comunicació per tal de poder presentar totes les accions que es duran a terme de forma centralitzada així com per informar de l’acció conjunta del 25N.

La convocatòria serà el dilluns 22 de Novembre a la plaça de la Font de Tarragona a les 11h.

La Plataforma 25N del Camp de Tarragona està formada per Dones d’Aigua, Fridas, Hora Violeta, Papallones liles, Intersindical, Cau de Llunes, Les Filomenes, Cambrils, IAC, Arran Tarragona, Endavant Tarragonès, Coordinadora d’ONG Tarragona, H2O Reus, Enginyeria Sense Fronteres, COVAS Tarragona i CUP Tarragona.