Pujada de la llum

Mobilització a Barcelona contra la pujada desorbitada de les tarifes elèctriques

Desenes d’organitzacions i col·lectius impulsen una manifestació a Barcelona el dissabte 6 de novembre, sota el lema "Aturem l’estafa de la llum".

Desenes d’organitzacions i col·lectius de Catalunya, entre els que es troben els sindicats de la Taula Sindical, col·lectius en defensa del dret a l’habitatge, casals de joves, organitzacions polítiques, ecologistes i altres, estan impulsant una gran mobilització contra la pujada dels preus de la llum i els subministraments, emmarcada en el context de crisi i de deteriorament de les condicions de vida que molta gent està patint.

La manifestació tindrà lloc el dissabte 6 de novembre, a les 18 hores, a Plaça Universitat. Les portaveus assenyalen que l’objectiu de la manifestació és mostrar el descontentament davant l’alça del preu dels subministraments i afirmen que “a l’hivern s’aguditzarà la situació en què es troben milers de famílies, ja que en els mesos més freds, el consum s’incrementa fins a un 20%”.

Els organitzadors assenyalen que els responsables directes són les multinacionals elèctriques i afirmen que aquestes “no poden seguir fent negoci amb necessitats bàsiques per viure”. A més, els organitzadors acusen el govern central i autonòmic de cedir davant l’oligopoli i consideren que les mesures proposades per pal·liar la situació, com els bons promesos pel govern espanyol, són insuficients.

El dissabte 6 de novembre posaran sobre la taula la “necessitat de prendre mesures urgents per reduir el preu dels subministraments”, però defensen l’expropiació de les elèctriques com a mesura més eficaç per posar fi a la situació que qualifiquen d’estafa.