moviment veïnal

Manifestació per reivindicar la urbanització definitiva de la Gran Via en aquest mandat

Dissabte 27 de novembre a les 12h, davant la Farinera del Clot (Gran Via 837)

Les AV del Poblenou, Clot-Camp de l'Arpa i Sagrada Família han convocat una manifestació per reclamar a l'Ajuntament de Barcelona que les obres definitives d'urbanització de la Gran Via (entre Badajoz i Rambla de Poblenou) comencin en aquest mandat municipal i que de cap manera es deixin pel següent.

De fet, així estava previst i acordat, però l'Ajuntament ha anat posposant el tema amb diferents excuses (a més de la pandèmia).

També aprofitaran per denunciar els incompliments en altres temes importants, com el dels equipaments per als barris, la construcció d'habitatge públic de lloguer de gestió directa, etc.



La manifestació està convocada per a aquest dissabte 27 de novembre a les 12h i es dirigirà de la Farinera del Clot a les seus del Districte de Sant Martí i d'Urbanisme (Diagonal 240).