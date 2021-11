La Llei de protecció i conservació daquestes segueix sent insuficient i demanen que sapliqui la llei al territori a través de la Comissió Tècnica

Ha passat quasi un any i mig des de l'aprovació de la "Llei de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals" per part del Parlament de Catalunya, i des de Salvem lo Montsià i GEPEC-EdC consideren que és necessari fer una valoració de la situació actual. Com a punt positiu, destaquen que de moment la llei ha servit per parar l’arrencada d'oliveres de més de 3,5 metres de perímetre o com a mínim per deixar de veure-les circular per les carreteres. Més enllà d'això, no ha assolit cap dels altres objectius marcats perquè, per una banda, no s'ha constituït la Comissió Tècnica que ha de desenvolupar el reglament per regular i implementar la llei sobre el territori, i per l'altra, encara no s'ha incorporat cap partida als pressupostos per fer possible l'aplicació de les línies d'ajuda a la pagesia marcades a la llei que representarien una

bombona d'oxigen per a un sector (i aquí parlem especialment del de l'oliva) que cada vegada està més ofegat. Tampoc s’ha creat el catàleg que ha d’incloure totes les oliveres i oliverars monumentals i, per tant, protegides per aquesta llei.

Per parts:

- El cultiu de l'olivera, seguint el model actual, és cada vegada més insostenible, fa ja anys en què el preu del kilogram d'olives està per terra (enguany a menys de 0,30 cèntims en alguns llocs), en conseqüència i tenint en compte el treball i despesa que requereix aquest cultiu, per a molts pagesos cultivar oliveres representa posar treball i diners que ni tan sols recuperen.