Lluita sindical

La Intersindical denuncia al Síndic de Greuges la lentitud en resoldre els processos selectius a l’ICS

La Intersindical s'ha queixat de la lentitud inexplicable a l’hora de resoldre els processos selectius a l’Institut Català de la Salut. Ja al 2019 ens vàrem adreçar al Síndic per la mateixa queixa, seguim amb la mateixa problemàtica i l’ICS no ha pres cap mesura. Ja fa més de tres anys sense resoldre algunes convocatòries de selecció.



Totes les oposicions convocades al voltant de l’any 2018 (Prevenció de Riscos Laborals-2018, Medicina Familiar i Comunitària-2018, Llevadora/a -2018, Fisio-2018, Zelador-2018, Auxiliar Administratiu-2018, Infermeria-2018, TCAI-2018, LAB-2018, Treball Social-2019, APAIC-2019, Odont-2019, Aux.Hot-2019, TDPI-2019) cap ha sigut resolta a dia d’avui. Són gairebé 9800 places i 19000 aspirants patint per a la seva resolució.



Consideren que l’ICS hauria de disposar dels recursos necessaris per gestionar aquests processos selectius, que impliquen tants professionals i són tant importants pel sistema públic de Salut. Cal destacar a més:

La dilació exasperant dels processos selectius provoca un perjudici econòmic i moral als aspirants. La paralització comporta una situació d’incertesa per a milers de treballadores que resten a l’espera durant anys d’una resolució i això pot arribar a suposar aturar fets vitals importants per les persones.

El temps entre la publicació de la convocatòria al DOGC i la incorporació a la plaça guanyada hauria de ser en un període acotat de temps.



El nombre de places ofertades sempre està molt allunyat de les necessitats reals a l’ICS i per tant el nombre d’interins és molt elevat.



Altres departaments de la Generalitat han demostrat que els processos selectius de gran complexitat com aquests es poden resoldre amb celeritat.

Els perjudicats en tot això són no només els treballadors de l’ICS, si no que també el sistema sanitari públic ja que provoca la fugida de professionals a altres indrets on gaudeixen de millors condicions laborals.